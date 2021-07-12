100 метров от остановки: во Львовской области поезд сбил насмерть мужчину

Пострадавший скончался на месте аварии.

В воскресенье, 11 июля, в 16:50 в с. Бачина Самборского района на Львовщине поезд сбил насмерть 68-летнего жителя села Созань. Трагедия произошла около 100 м от остановки "с. Бачина".

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Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЛОГА.

"На перегоне "Старый Самбор-Ваньковичи" Львовской железной дороги электропоезд сообщением "Сянки-Львов" совершил наезд на жителя с. Созань (Старосамборской ТГ) Самборского района 1953 года", — говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Житомирской области, вблизи железнодорожной станции "Попельня", поезд "Одесса-Киев" смертельно травмировал 15-летнего парня, который пересекал железнодорожные пути.

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