100 километров за 10 часов: во Львове пройдет масштабный веломарафон, будут перекрывать движение транспорта

В Львова и в Брюховичах будут перекрывать движение транспорта.

Во Львове в субботу, 12 июня, состоится масштабный в западной Украине веломарафон "Львовская Сотка-2021", участие в котором примут тысячи велосипедистов из Украины и из-за рубежа.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Велосипедисты должны преодолеть 100 километров за 10 часов. Двигаться они будут вокруг Львова. Регистрация участников состоится на площади Рынок, оттуда также и будут стартовать велосипедисты.

Как сообщили в управлении транспорта ЛГС, во время движения велоколоны улицам Львова возможны незначительные задержки в движении общественного транспорта. А в поселке Брюховичи, что под Львовом, на улицах Независимости Украины и Курортной от 10:00 до 18:30 будет закрыто движение для автомобилей.

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