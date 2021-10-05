Розтрощений транспорт заблокував трасу Київ-Чоп: під Львовом зіткнулось 5 авто, загинув 26-річний водій (фото)

Рух трасою Київ-Чоп заблокований.

Поблизу села Старий Яричів Львівського району, що під Львовом, у вівторок, 5 жовтня, зіткнулось 5 автомобілів. У ДТП загинув 26-річний водій одного із авто.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

ДТП сталась об 9:00 на трасі Київ-Чоп. Там зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat, Skoda Octavia, вантажівка DAF, мікроавтобуси Renault Master та Peugeot Boxer. У ДТП на місці аварії загинув 26-річний водій Volkswagen, родом із Волинської області.

На місці ДТП працюють слідчі, які встановлюють обставини аварії.

У патрульній поліції Львівської області повідомили, що рух трасою повністю заблокований.

"Патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові вантажівка збила двох дітей, які йшли пішохідним переходом.

Новини України: водій туристичного буса, який потрапив у ДТП, був напідпитку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання