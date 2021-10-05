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Розтрощений транспорт заблокував трасу Київ-Чоп: під Львовом зіткнулось 5 авто, загинув 26-річний водій (фото)

Розтрощений транспорт заблокував трасу Київ-Чоп: під Львовом зіткнулось 5 авто, загинув 26-річний водій (фото)

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Рух трасою Київ-Чоп заблокований.

Поблизу села Старий Яричів Львівського району, що під Львовом, у вівторок, 5 жовтня, зіткнулось 5 автомобілів. У ДТП загинув 26-річний водій одного із авто. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

ДТП сталась об 9:00 на трасі Київ-Чоп. Там зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat, Skoda Octaviaвантажівка DAF, мікроавтобуси Renault Master та Peugeot Boxer. У ДТП на місці аварії загинув 26-річний водій Volkswagen, родом із Волинської області. 

На місці ДТП працюють слідчі, які встановлюють обставини аварії. 

У патрульній поліції Львівської області повідомили, що рух трасою повністю заблокований. 

"Патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів", - йдеться у повідомленні. 

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