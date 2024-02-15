Розшукували понад тиждень: у Львові виявили мертвим хлопця з Франківщини

У Львові виявили мертвим 16-річного жителя Івано-Франківщини Назарія Малінкіна, якого розшукували поліцейські. Хлопець 7 лютого 2024 року вийшов з дому та більше не повернувся.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Родичі звернулись до поліції із заявою про його зникнення і підлітка оголосили у розшук.

"15 лютого розшукуваного хлопця виявили у Львові без ознак життя. Тіло скерували на експертизу. З'ясовуються всі обставини події", — йдеться у дописі.

Слідчі здійснюють досудове розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Відомо, що Назарій Малінкін — призер чемпіонату України серед молоді 2023 та переможець турніру Кужельного 2023, повідомили у Telegram-каналі Федерації боксу України.

Раніше стало відомо, що в одеському гуртожитку вбили чоловіка. Його тіло виявили на сходах.

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