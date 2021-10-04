Розпускав руки до жінок: у Львові перехожі жорстко покарали залицяльника (відео)

Чоловіка заприскали газом.

У центрі Львова покарали чоловіка, який посеред вулиці торкався до жінок.

Про це повідомляє один із телеграм-каналів.

На відео помітно, як чоловік йде тротуаром та намагається торкатись до жінок, проте йому завадили це зробити. Очевидці зазначають, що він розпускав руки до всіх дівчат, які йшли вулицею.

Свого вчинку чоловік не міг пояснити та поводився агресивно. Тоді перехожі порекомендували йому заспокоїтись та заприскали його газом.

Судячи із відео нападник ймовірно перебував у стані сп'яніння.

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Нагадаємо, на Волині чоловік зґвалтував дівчину, якій зробили гінекологічну операцію.

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