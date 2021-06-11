Розправився з поляком на заробітках: у Львівській області розкрили вбивство, яке сталось 18 років тому

Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

У Львівській області розкрили вбивство, яке сталось 18 років тому. З'ясувалось, що громадянин України на території Польщі в 2003 році розправився з поляком, проте справу вдалось розкрити лише в 2021 році.

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

За даними прокурорів, в грудні 2003 року близько 7:00 у гміні Образув Свєнтокшинського воєводства Сандомирського повіту Республіки Польща вбили місцевого жителя. Розправа сталась на території складських приміщень. Слідство встановило, що підозрюваний, будучи нетверезим, вихопив молоток та побив ним поляка. Від отриманих травм чоловік помер.

Слідство в 2021 році встановило, що підозрюваним є 53-річний громадянин України. Йому вже оголосили про підозру за ч.1 ст.115 КК України. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві.

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