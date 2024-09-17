Розміром з перепелине яйце: у Львові лікарі видалили 11-річному хлопчику рідкісну пухлину (фото)

У Львові лікарі видалили 11-річному хлопчику рідкісну пухлину на обличчі розміром, як перепелине яйце.

Про це пишуть у Першому медичному медоб’єднанні Львова.

Пацієнт – 11-річний львів’янин Максимко Білецький. Ще два роки тому мама хлопчика зауважила, що в сина на щоці біля лівого вуха з’явилася "гулька". За кілька місяців новоутвір збільшився. Тоді мама відвела Максимка до лікарів. Під час проведення УЗД ті виявили на обличчі дитини 12-міліметрову пухлину і порадили поки що спостерігати.

За рік після обстеження "гулька" на щоці стала ще більшою – розміром із перепелине яйце. Тоді мама школяра звернулася за допомогою до фахівців Лікарні Святого Миколая.

11-річний пацієнт Максимко Білецький

Ті дообстежили юного пацієнта і встановили остаточний діагноз – аденома привушної слинної залози. За словами медиків, це – рідкісна доброякісна пухлина, яка може перетворюватися на злоякісну. Новоутвір на обличчі Максима сягав уже 4 сантиметрів і почав перетискати лицьові нерви. За таких умов потрібно було якнайшвидше видаляти цю аденому.

11-річний пацієнт Максимко Білецький / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Найбільшим викликом для хірургів стала критична зона розташування пухлини. Вона розрослась у місці, де лицьовий нерв розгалужується. Якщо зачепити будь-яку з гілочок, порушиться міміка всього обличчя. Тож видалення пухлини в такому місці вимагає ювелірної хірургічної роботи.

"Оперувати ми вирішили під мікроскопом, щоби збільшено бачити цю критично важливу зону, у якій оперуємо. Крім цього, просто під час втручання ми спеціальним електростимулятором подразнювали гілочки лицьового нерву, аби контролювати, чи не зачіпаємо їх", – розповів хірург Олександр Калінчук.

Операція тривала 2 години. За цей час лікарям вдалося успішно відділити пухлину від навколишніх тканин та нервів, не пошкодивши їх. Уже на другий день після операції Максимка виписали додому повністю здоровим.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині 10-річний хлопчик вколов палець і потрапив до лікарні у важкому стані.

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