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Розмалював хрести та вилив рідину: під Львовом чоловік на території храму провів загадкові ритуали

Розмалював хрести та вилив рідину: під Львовом чоловік на території храму провів загадкові ритуали

Кадр із відео

Чоловіка зафіксували камери спостереження.

У селищі Брюховичі, що під Львовом, невідомий чоловік посеред ночі пробрався на територію церкви Різдва пресвятої Богородиці та провів там невідомі ритуали. 

Про це у Facebook повідомили на сторінці храму та опублікували відео із камер спостереження. 

Як зазначається невідомий чоловік потрапив на територію церкви 28 жовтня о 5:00 ранку. Він розмалював білою фарбою хрести, поламав частину паркану та розлив невідому рідину. 

За даними парафіян храму, вандалу на вигляд 40-50 років. Наразі громада розшукує чоловіка, який здійснив загадкові ритуали на території церкви у селищі Брюховичі. 

Нагадаємо, 12-річний підліток спалив церкву, в якій служив батько його однокласника. 

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