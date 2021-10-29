Розмалював хрести та вилив рідину: під Львовом чоловік на території храму провів загадкові ритуали

Чоловіка зафіксували камери спостереження.
У селищі Брюховичі, що під Львовом, невідомий чоловік посеред ночі пробрався на територію церкви Різдва пресвятої Богородиці та провів там невідомі ритуали.
Про це у Facebook повідомили на сторінці храму та опублікували відео із камер спостереження.
Як зазначається невідомий чоловік потрапив на територію церкви 28 жовтня о 5:00 ранку. Він розмалював білою фарбою хрести, поламав частину паркану та розлив невідому рідину.
За даними парафіян храму, вандалу на вигляд 40-50 років. Наразі громада розшукує чоловіка, який здійснив загадкові ритуали на території церкви у селищі Брюховичі.
Нагадаємо, 12-річний підліток спалив церкву, в якій служив батько його однокласника.
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