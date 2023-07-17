Розлив колектора та влучання блискавки по трансформаторах: наслідки сильної грози у Львові

У Львові у понеділок, 17 липня, сталась сильна гроза. Через це частина міста підтоплена, а у деяких будинках є проблеми з електрикою.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Через аномальні опади стався розлив колектора на вул. Торф’яній та відбулось підтоплення. Через негоду деякі будинки мають перебої з електропостачанням.

"Через те, що одномоментно випала велика кількість опадів, у кількох будинках ливнева каналізація не впоралась із тою кількістю води, на кількох дорогах частково забились дощеприймачі та не могли приймати воду. Є випадки зірваних потоком води каналізаційних люків", - повідомили у Львівській міській раді.

Також міський голова Львова Андрій Садовий повідомляє про влучання блискавки по двох трансформаторах.

"Є повідомлення про влучання у 2 трансформатори. Можуть бути перебої з електрикою. Аварійні бригади працюють!", - написав мер Львова.

Наразі комунальники усувають наслідки негоди. Працівники "Львівелектротрансу" перевіряють трамвайні колії, щоб електротранспорт міг вийти на маршрут.

Нагадаємо, у Львові ввечері, 17 липня, почалася сильна гроза з блискавкою та громом. Через це частина вулиць у місті поплила.

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