Розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині: голова ОВА повідомив про 5 затриманих

Розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині: голова ОВА повідомив про 5 затриманих

У Львівській області правоохоронці розслідують 23 факти щодо незаконного використання гуманітарної допомоги.

П'ятьом особам на Львівщині уже повідомили про підозру за цим фактом.

Про це написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Серед підозрюваних є колишній посадовець ОДА, в.о міського голови одного з міст Львівщини, жителі Львова та області, Києва. Справу стосовного одного підозрюваного скерували до суду.

За нецільове використання гуманітарної допомоги підозрюваним загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

"Якщо вам відомо про незаконне використання гуманітарної допомоги, повідомте про це на гарячу лінію Львівської обласної прокуратури: (032) 235-83-80", - наголосив Максим Козицький.

Нагадаємо, у Львові у четвер, 5 травня, затримали двох чоловіків, їх підозрюють у торгівлі гуманітарною допомогою, яку небайдужі передавали для ЗСУ. Під час обшуків у підозрюваних вилучили військову амуніцію на 550 тис. грн.

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