Розгромив перший поверх та побив пацієнтів: у Львівській області чоловік увірвався до лікарні та вчинив дебош (фото)

Розгромив перший поверх та побив пацієнтів: у Львівській області чоловік увірвався до лікарні та вчинив дебош (фото)

За даними голови Комарнівської громади, у нападника були проблеми із психічним здоров'ям.

У місті Комарно Львівської області чоловік увірвався у приміщення лікарні, він розтрощив перший поверх і побив пацієнтів.

Про це повідомив голова Комарнівської ТГ Ігор Черевичник.

За словами голови ТГ, інцидент стався зранку у вівторок, 16 листопада. Чоловік увірвався у приміщення лікарні та накинувся на пацієнтів, більшість з яких - це немічні жінки.

"Розтрощено весь перший поверх. Побито всіх пацієнтів, з яких більшість немічні жінки. Нападника забрала поліція. Чекаємо на керівництво поліції та лікарні", - написав Ігор Черевичник.

За даними голови Комарнівської громади, у нападника були проблеми із психічним здоров'ям.

"Із слів свідків події, він проходив лікування у психіатричній лікарні Львова", - додав Ігор Черевичник.

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