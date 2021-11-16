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Розгромив перший поверх та побив пацієнтів: у Львівській області чоловік увірвався до лікарні та вчинив дебош (фото)

Фото: голова Комарнівської ТГ Ігор Черевичник / ©
Фото: голова Комарнівської ТГ Ігор Черевичник / ©
Фото: голова Комарнівської ТГ Ігор Черевичник / ©
Фото: голова Комарнівської ТГ Ігор Черевичник / ©
Фото: голова Комарнівської ТГ Ігор Черевичник / ©

За даними голови Комарнівської громади, у нападника були проблеми із психічним здоров'ям. 

У місті Комарно Львівської області чоловік увірвався у приміщення лікарні, він розтрощив перший поверх і побив пацієнтів. 

Про це повідомив голова Комарнівської ТГ Ігор Черевичник.

За словами голови ТГ, інцидент стався зранку у вівторок, 16 листопада. Чоловік увірвався у приміщення лікарні та накинувся на пацієнтів, більшість з яких - це немічні жінки. 

"Розтрощено весь перший поверх. Побито всіх пацієнтів, з яких більшість немічні жінки. Нападника забрала поліція. Чекаємо на керівництво поліції та лікарні", - написав Ігор Черевичник. 

За даними голови Комарнівської громади, у нападника були проблеми із психічним здоров'ям. 

"Із слів свідків події, він проходив лікування у психіатричній лікарні Львова", - додав Ігор Черевичник. 

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