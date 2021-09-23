Роздратувало зауваження: у Львівській області засудили жінку, яка вбила 8-річну дівчинку, її матір та сусідку

Роздратувало зауваження: у Львівській області засудили жінку, яка вбила 8-річну дівчинку, її матір та сусідку

Дитина зробила жінці зауваження через алкоголь.

У Львівській області суд засудив до довічного терміну жінку, яка вбила трьох людей: 8-річну дівчинку, її 28-річну матір та їхню 70-річну сусідку.

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Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

Під час суду слідство встановило, що 53-річна жителька Сокальського району в грудні 2015 року розпивала алкоголь із своєю 28-річною знайомою. Коли молодша жінка вийшла на вулицю, її 8-річна донька зробила зауваження 53-річній жінці через алкоголь. Це роздратувало гостю і вона обігрівачем вбила дитину. Коли ж мати дівчинки повернулась в будинок, нападниця вдарила обігрівачем і її, а тоді добивала вилами.

Наступного дня вбивця повернулась на місце злочину, щоб переконатись, що мати і дитина мертві. Там їй здалось, що дівчинка ще дихає, а тому вона ножем порізала шию дитини. Виходячи із будинку своїх жертв, жінка помітила 70-річну сусідку, яка за нею спостерігала. Тоді вона цеглою вбила і цю жінку.

Суд визнав підозрювану винною та засудив її до довічного позбавлення волі.

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