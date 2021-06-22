Розчленував шматком скла: під Львовом чоловік жорстоко вбив собаку

Свій вчинок 34-річний мешканець Рівненської області пояснити не зміг.

Недалеко від Львова, біля села Малехів чоловік жорстоко вбив і розчленував собаку.

Про це інформує патрульна поліція Львівської області.

"Сьогодні, близько 8-ї години ранку, патрульні отримали виклик, що біля населеного пункту Малехів, поруч із зупинкою громадського транспорту на автодорозі Київ — Чоп, невідомий вбиває собаку. Екіпаж 3-го батальйону негайно приїхав на місце події", — йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, чоловік шматком скла розчленував собаку. Нутрощі він складав у пакет. Свій вчинок 34-річний мешканець Рівненської області пояснити не зміг.

У поліції нагадали, що за жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена кримінальна відповідальність і покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

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Нагадаємо, що у Харкові батько трьох дітей забив ногами пуделя. Його засудили до двох років обмеження волі з роком умовно.

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