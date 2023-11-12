Роз'їжджала центром Львова під російську музику: скандал з блогеркою "Девіл" отримав продовження

Днями у Мережі спалахнув черговий скандал з блогеркою з Києва Вікторією (Анною) Красновою, відомою під псевдонімом "Девіл", яка приїхала до Львова і проїхалася центром міста під гучну російську музику, відчинивши вікна.

Так, історія у Львові отримала продовження.

У своєму Instagram Вікторія Краснова заявила, що її нібито зі скандалом виселили з люксового готелю Emily Resort. За словами дівчини, її "вигнали просто з басейну з мокрою головою".

"Мене виселили...просто з басейну...просто з мокрою головою, ну що ж. Я не пам'ятаю, говорила чи ні, що у Львові найдбайливіші і найдушевніші люди", - прокоментувала "Девіл".

Як пишуть у Мережі, хтось із підписників блогерки нібито звернувся до адміністрації готельного комплексу з вимогою виселити її через неналежну поведінку.

Проте історія Краснової про виселення з готелю, насправді може бути брехнею заради піару.

Так, у Telegram-каналі одного з журналістів з'явилася інформація, що історія Вікторії Краснової – вигадка.

За його словами, блогерка спершу заїхала до ресторану у центрі Львова. А коли вона покидала заклад, то навмисно порушила правила ПДР – повернула під заборонений знак і поїхала через Площу Ринок і знімала це на відео.

"Ніяких спецперепусток у неї зрозуміло не було. Але відео вона одразу не викладала. Як і одразу не викладала відео своїх посиденьок в Емілі Резорт. І лише коли вона поїхала зі Львова, почала викладати ці відоси. Ніхто її нізвідки не виганяв, це її побрехеньки. На той момент вона вже була в Києві. А все це робилося з простою метою – набити підписників на гі*но-треш-контенті", - розповів журналіст.

Нагадаємо, у жовтні блогерка "Девіл" виклала у Мережу відео, як катається у комендантську годину столицею. Вона вихвалялася, що має перепустку на проїзд закритим Південним мостом. Раніше любительку "покатушок" Краснову неодноразово затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння.

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