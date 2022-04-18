Російська ракета знайшла дитину з Харкова у Львові: Садовий про потерпілих та загиблих через обстріли

Російська ракета знайшла дитину з Харкова у Львові: Садовий про потерпілих та загиблих через обстріли

3-річний Мирон приїхав з мамою з Харкова та отримав травми через ракету російських вбивць.

У Львові через ракетні обстріли РФ загинуло 7 людей, ще 11 отримали поранення. Наймолодшому загиблому було лише 30-років. Також травми отримав 3-річний хлопчик з Харкова, який рятувався від жахів війни у Львові.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Під час ранкового обстрілу 11 людей отримали поранення. Серед них трирічний Мирон. Разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові. Дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає. Ще 3 постраждалих у важкому стані в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе, щоб їх врятувати. 7 людей загинуло", - повідомив мер Львова.

Андрій Садовий наголосив, що це - перші смерті мирних мешканців на території Львова.

"Наймолодшому загиблому 30 років. Світла пам’ять. Ми сумуємо за загиблими, але повинні мати максимальну пильність. Ворог починає звіріти. Удари по цивільних об’єктах можуть збільшуватись. Сьогодні в Україні немає безпечних міст. Тому ще раз наголошую, прошу всіх мешканців – коли ви чуєте сирену, будь ласка, йдіть в укриття", - наголосив міський голова.

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