Російська ракета впала біля автобусної зупинки на Львівщині: подробиці обстрілу

10 лютого біля села Кізлів Золочівського району Львівської області впала російська ракета та не розірвалась. Рух трасою перекритий, на місці події працюють рятувальники та поліція.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема", - написав Козицький.

Рух для транспортних засобів там перекрили. Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль — Львів — Рава-Руська.

Нагадаємо, 10 лютого російські терористи здійснили масований ракетний обстріл України. Вибухи також було чути у Львові та Львівській області.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив, що у регіоні через атаки окупантів можливі перебої зі світлом.

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