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Російська порноактриса захотіла під час війни "відпочити у Львові": реакція українців її засмутила

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Російська порноактриса захотіла під час війни "відпочити у Львові": реакція українців її засмутила

Еллі Брілсен (Ангеліна Дорошенкова)

Актрисі порадили поцікавитись маршрутами в окупантів.

Російська порноакторка Еллі Брілсен (Ангеліна Дорошенкова) під час війни захотіла приїхати до Львова, щоб тут відпочити. Проте після реакції користувачів соцмереж вона передумала. 

Про це вона написала у Twitter

Російська порноакторка у соцмережах запитала поради, як їй з російським паспортом можна приїхати до Львова, щоб відпочити в українському місті та зустрітись з подругою. 

Еллі Брілсен (Ангеліна Дорошенкова) про поїздку до Львова / © соцмережі
Еллі Брілсен (Ангеліна Дорошенкова) про поїздку до Львова / Фото: соцмережі

Українців у соціальних мережах пригадали росіянці, що її співгромадяни вбивають українців та запускають по мирних містах ракети. Їй порадили кумедні методи потрапляння до Львова, як-от: прив'язати себе до російської ракети, яка летить на Україну. 

Еллі Брілсен про поїздку до Львова / © соцмережі
Еллі Брілсен про поїздку до Львова / Фото: соцмережі

Після цього акторка фільмів для дорослих передумала їхати до Львова. 

Еллі Брілсен захотілось до Львова / © соцмережі
Еллі Брілсен захотілось до Львова / Фото: соцмережі

Нагадаємо, у селі Суховолля Львівської області чоловік зламав жінці щелепу. Його роздратувало те, що з салону її автомобіля під час війни лунала гучна музика.

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Дата публікації
Перегляди
974
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