Російська порноактриса захотіла під час війни "відпочити у Львові": реакція українців її засмутила

Актрисі порадили поцікавитись маршрутами в окупантів.
Російська порноакторка Еллі Брілсен (Ангеліна Дорошенкова) під час війни захотіла приїхати до Львова, щоб тут відпочити. Проте після реакції користувачів соцмереж вона передумала.
Про це вона написала у Twitter.
Російська порноакторка у соцмережах запитала поради, як їй з російським паспортом можна приїхати до Львова, щоб відпочити в українському місті та зустрітись з подругою.
Українців у соціальних мережах пригадали росіянці, що її співгромадяни вбивають українців та запускають по мирних містах ракети. Їй порадили кумедні методи потрапляння до Львова, як-от: прив'язати себе до російської ракети, яка летить на Україну.
Після цього акторка фільмів для дорослих передумала їхати до Львова.
Нагадаємо, у селі Суховолля Львівської області чоловік зламав жінці щелепу. Його роздратувало те, що з салону її автомобіля під час війни лунала гучна музика.
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