Російська порноактриса захотіла під час війни "відпочити у Львові": реакція українців її засмутила

Російська порноакторка Еллі Брілсен (Ангеліна Дорошенкова) під час війни захотіла приїхати до Львова, щоб тут відпочити. Проте після реакції користувачів соцмереж вона передумала.

Про це вона написала у Twitter.

Російська порноакторка у соцмережах запитала поради, як їй з російським паспортом можна приїхати до Львова, щоб відпочити в українському місті та зустрітись з подругою.

Еллі Брілсен (Ангеліна Дорошенкова) про поїздку до Львова / Фото: соцмережі

Українців у соціальних мережах пригадали росіянці, що її співгромадяни вбивають українців та запускають по мирних містах ракети. Їй порадили кумедні методи потрапляння до Львова, як-от: прив'язати себе до російської ракети, яка летить на Україну.

Еллі Брілсен про поїздку до Львова / Фото: соцмережі

Після цього акторка фільмів для дорослих передумала їхати до Львова.

Еллі Брілсен захотілось до Львова / Фото: соцмережі

Нагадаємо, у селі Суховолля Львівської області чоловік зламав жінці щелепу. Його роздратувало те, що з салону її автомобіля під час війни лунала гучна музика.

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