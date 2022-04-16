Росіяни завдали ракетних ударів по Львівщині: винищувачі злітали з аеродрому в Білорусі

Протиповітряна оборона збила чотири ракети.
У суботу, 16 квітня, літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Зазначається, що винищувачі окупантів держави-терористки Росії злітали з білоруського аеродрому Барановичі.
"Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети! Слава нашим ППО! Слава Україні", - йдеться у повідомленні очільника області.
До слова, Козицький повідомляв, що під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02, спрацювали сили протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, російські військові ввечері п'яниці, 15 квітня, обстріляли село в Полтавській області. Зруйновані будівлі. Одна людина загинула. Одна - поранена, але без госпіталізації.
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