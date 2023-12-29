Росіяни влучили ракетами в об'єкт інфраструктури на Львівщині: подробиці

Зранку 29 грудня російська армія атакувала ракетами Львівську область. У Дрогобицькому районі сталося влучання в інфраструктурний обʼєкт.

Про це повідомили пресслужба Дрогобицької районної військової адміністрації.

"Жителі Дрогобиччини, на жаль, внаслідок ранкових ворожих обстрілів є ракетні влучання в один із інфраструктурних обʼєктів нашого району", - заявив начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

За його словами, на місці працюють усі профільні служби. За попередньою інформацією, минулося без жертв.

Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги у Львові сталися потужні вибухи. Місцева влада повідомила, що сталося влучання у житловий будинок. Також в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Одна людина загинула.

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