Росіяни вдарили дронами по Львівській області: сталося п'ять "прильотів"

Вночі проти п'ятниці, 3 листопада, російська окупаційна армія атакувала дронами Львівську область. Силам ППО вдалося знищити 11 ворожих безпілотників, але є влучання.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Цієї ночі ПвК "Захід", яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. На жаль, є п'ять влучань в об'єкт критичної інфраструктури у нашій області", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, минулося без жертв та постраждалих. На місці "прильоту" виникла пожежа, але її оперативно ліквідували.

Козицький наголосив, що захід України прямували 16 ворожих ударних дронів. Безпілотники летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху.

Нагадаємо, через атаку ворожих безпілотників на Львівщині працювала ППО. Особлива увага була для Стрия та Моршина. Моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів

Відомо, що на Львівщину летіли 16 БПЛА. Мер Львова Андрій Садовий каже, що під час нічної атаки ворожими безпілотниками ніч в обласному центрі минула спокійно.

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