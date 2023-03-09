Росія ракетою вбила батьків та зятя: донька загиблих на Львівщині зі сльозами розповіла про трагедію

З двох родин вижили лише собаки покійних.

Російські окупанти в ніч проти 9 березня ракетою обстріляли село Велика Вільшаниця Львівської області. Терористи вдарили по житлових будинках та вбили дві родини у власних помешканнях.

Про це повідомляє львівський телеканал NTA.

На місце трагедії приїхала донька однієї з родин, які загинули через ракетну атаку. Вона в одну мить втратила батька, матір та чоловіка сестри. Жінка збирає речі на місці зруйнованого будинку та розповідає, що її батьки переїхали з міста до села, бо вважали, що там безпечніше.

"Оля, сестра, подзвонила та каже, що телефонували з поліції та сказали, що нема пів будинку. Коли я приїхала сюди, розбирали завали. Я бачила своїх батьків", - каже донька загиблих Ольга.

Фото: скриншот з відео

З двох родин вижили тільки собаки. Вони й досі бігають руїнами та шукають своїх господарів.

"Біля одного із собак знайшли тіло господаря. Він сидів біля чоловіка", - каже місцевий житель, який допомагав рятувальникам розбирати завали.

Одна з тварин не відходить з місця трагедії та досі охороняє речі своїх господарів.

"Це собака моїх мами й тата. Вона лежить на тій ковдрі, якою накривалися мої батьки", - каже Ольга.

Жителі села кажуть, що чули дуже сильні вибухи. Згодом вони побачили пожежу. Староста села каже, що на території населеного пункту немає жодних ні інфраструктурних, ні військових об'єктів.

Ракетний обстріл Львівщини 9 березня

В ніч проти 9 березня російські окупанти випустили по Україні 84 ракети. Частину ворожих цілей збила ППО, інші - влучили в енергетичні об'єкти.

У Львівській області російська ракета впала просто на приватні житлові будинки в селі на Золочівщині. На місці події загинуло 5 людей, повністю знищено два будинки та пошкоджено сусідні споруди.

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