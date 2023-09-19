Росія атакувала "Шахедами" Львів: з'явилися перші фото наслідків

Окупанти атакували місто близько 5-ї ранку, випустивши по ньому БПЛА.
У ніч проти 19 вересня Росія масовано атакувала Львів ударними дронами "Шахед". На жаль, є влучання.
Перші фото наслідків опублікувала пресслужба Міністерства внутрішній справ та ДСНС.
За даними відомства, окупанти атакували місто близько 5-ї ранку, випустивши по ньому БПЛА.
"Львів. Близько 5 ранку російські БпЛА атакували місто. Є постраждалі внаслідок падіння уламків. Пошкоджено 3 складські будівлі з подальшим загоранням на площі 9 тис. 450 м кв.", - сказано у повідомленні.
Як повідомили у МВС, станом на ранок 19 вересня триває ліквідація пожежі.
Нагадаємо, вночі проти 19 вересня Львівську область атакували ворожі ударні безпілотники. Сталися три влучання дронів у промислові склади у Львові - виникла пожежа. Що відомо про наслідки - читайте ТУТ.
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