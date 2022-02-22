Роками ґвалтував хлопчиків і дівчаток: серійного педофіла з-під Львова ув'язнили на 15 років

Збоченця запідозрили у чіплянні до дітей ще у 90-х роках, але засудити змогли лише зараз. Тільки за 2,5 роки його підозрювали в 19 епізодах сексуального насилля над дітьми, яке він чинив регулярно у себе вдома.

65-річного педофіла з Жовкви Львівської області засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування, примушування до вступу в статевий зв'язок, сексуальне насильство, розбещення малолітніх дітей, а також зберігання дитячої порнографії.

"Прокурорами у суді доведено, що засуджений регулярно запрошував до себе у гості дітей, де з метою задоволення своєї статевої пристрасті, вчиняв стосовно малолітніх дії сексуального характеру", - повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Загалом чоловіка визнали винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України і відправили за ґрати на 15 років.

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Як повідомлялось раніше, проте, що Микола Д. чіплявся до дітей, було відомо ще з 90-х років. Тоді він працював у місцевій школі вчителем російської мови та літератури, але із невідомих причин згодом чоловіка звільнили. Після цього він з дружиною відкрили в Жовкві магазин. Місцеві згадують, що вже тоді чоловік чіплявся до дітей. Він міг запропонувати їм піти з ним в окрему кімнату та говорити у присутності неповнолітніх вульгарні речі, проте в поліцію через це ніхто не звертався.

У Жовкві підозрюваного вважали "місцевим божевільним". Чоловік проживав сам, з дружиною він розлучився.

У березні 2021 року після чергового випадку розбещення дитини поліція розпочала розслідування. 11-річний хлопчик розповів батькові про те, що педофіл робив з дітьми у себе вдома, після чого чоловік звернувся до поліції. Згодом насильника спіймали "на гарячому".

Затриманого підозрювали у 19 епізодах сексуального насилля над дітьми, які він скоїв лише в 2019-2021 роках.

За версією прокуратури, чоловік втирався в довіру до дітей і запрошував їх до себе додому. Водночас він домовлявся про оплату і записував усі свої витрати у щоденник. Його жертвами були діти обох статей з бідних або неповних сімей, віком від 8 до 13 років. За інтим він давав їм гроші та купував одяг.

Під час обшуку вдома у збоченця на його персональному комп’ютері поліція виявила також відеофайли із дитячою порнографією.

До набрання вироком законної сили педофіл перебуватиме під вартою.

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