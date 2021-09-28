"Робив контент для соцмереж": чоловіка засудили до умовного ув'язнення за стрілянину в центрі Львова

"Робив контент для соцмереж": чоловіка засудили до умовного ув'язнення за стрілянину в центрі Львова

За свій вчинок чоловік постав перед судом і отримав покарання.

П'яний 39-річний львів'яни влаштував стрілянину на літньому майданчику ресторану у центрі Львова. Таким чином чоловік хотів "зробити контент для соцмереж", але замість цього отримав вирок Галицького районного суду.

Його визнали винним у хуліганстві та призначили три роки роки позбавлення волі, без відбування покарання. Тож врезультаті стрілка покарали іспитовим терміном на півтора роки, повідомляє ZAXID.NET

Випадок стався 18 серпня. Нетверезий чоловік прийшов до ресторану на пл. Ринок, 33. Там на літньому майданчику закладу він тричі вистрілив у сторону перехожих і пішов на вул. Краківську.

До поліції звернулись власники закладів. Правоохоронці знайшли хулігана поблизу пам’ятника Данилові Галицькому. У нього був стартовий пістолет з холостими набоями. Він пояснив, що вживав алкоголь і стріляв, аби зробити контент для соцмереж.

Чоловік визнав свою провину на суді та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Водночас від притензій до нього відмовились власники ресторанів, де він влаштував стрілянину. Врезультаті чоловік отримав півтора року іспитового терміну.

Нагадаємо, 20 вересня на площі Ринок у центрі Львова невідомий чоловік напав на 19-річного хлопця. Зловмисник кілька разів вдарив в обличчя потерпілого, відібрав у нього мобільний телефон, а також гаманець з грошима та документами, після чого втік.

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