Робили масаж серця: у Львові поліцейські врятували з пожежі кішку, яка ледь не вчаділа (відео)

Робили масаж серця: у Львові поліцейські врятували з пожежі кішку, яка ледь не вчаділа (відео)

Нині тварина почувається добре.

У Львові поліцейські реанімували кішку, яка надихалася продуктами горіння під час пожежі. Пожежа сталась у спальному районі міста.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, на виклик про пожежу прибули рятувальники й копи. Мешканців під’їзду евакуювали. У квартирі, де горіло, пожильців у той час вдома не було. Та поліцейський помітив непритомну кішку. Через полум’я ледь дістався до неї, виніс на вулицю і передав напарниці, яка й реанімувала пухнасту - робила масаж серця Мікі - так звуть тварину. А потім копи відвезли її до ветеринара.

У Львові поліцейські реанімували кішку, яка надихалася продуктами горіння під час пожежі

Нині кішка почувається добре, розповіла її власниця, і подякувала поліцейським за врятоване життя вихованиці.

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