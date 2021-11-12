Різко збільшився живіт: у Львові медики видалили з яєчників 14-річної дівчини 3-кілограмову пухлину

В операційній після втручання першими словами дівчини було те, як вона схудла.

У Львові медики видалили із яєчників 14-річної дівчини 3-кілограмову кісту. У пацієнтки був збільшений живіт, який їй заважав.

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Про це повідомили у львівському Охматдиті.

Дівчинка з 9 років хворіє на лейкемію. Вона отримувала і хіміотерапію, і променеву. В Італії їй зробили пересадку кісткового мозку. Зараз дитина у стані ремісії.

"У процесі лікування пацієнтка мала також гормональну терапію, ймовірно, це і стимулювало ріст пухлини у яєчнику. Батьки дівчинки зверталися до різних клінік, до різних спеціалістів вже з новою проблемою, їм рекомендували стежити за кістою, проте в якийсь момент утворення досягло просто гігантських розмірів. Симптомів у дівчинки не було - лише значно збільшився живіт, який суттєво заважав", - повідомили медики.

Фото: Львівський Охматдит

Львівські медики вирішили видаляти утворення. Робили це малоінвазивним методом, тобто через маленькі проколи, а не розріз через увесь живіт. Медики видалили близько 3 літрів рідини і масивну капсулу пухлини.

"Ситуація була непростою, адже гігантське утворення в яєчнику було бомбою і вже навіть не сповільненої дії. Компресія навколишніх органів і ймовірність злоякісної трансформації самої пухлини вимагали швидкого реагування ! Усе заплановане в операційній нам вдалося. Попереду у дівчинки ще тривалий процес реабілітації репродуктивної функції," - каже дитячий гінеколог Еліна Чайківська.

В операційній після втручання першими словами дівчини було те, як вона схудла. Також у майбутньому в дівчини є шанси мати дітей. Зараз пацієнтку уже виписали додому.

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