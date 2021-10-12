Рідні донора дозволили врятувати чужі життя: у Львові пересадили серце 29-річному пацієнту

У донора було вилучено серце, печінку, нирки.

У Львові медики здійснили ще одну пересадку серця. Орган отримав 29-річний пацієнт, донором став 54-річний чоловік з Франківщини.

Про це повідомив директор Інституту серця Борис Тудоров.

Орган вилучили в Івано-Франківській лікарні. За даними медика, серце отримав 29-річний пацієнт у Львові.

"Експлантацію виконали у Івано-Франківській обласній лікарні. Це четверта трансплантація за місяць і 21 – за останні два роки. З пацієнтом (29 років) все благополучно", - повідомив Борис Тудоров.

Керівниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що донором став 54-річний житель Прикарпаття. Він помер через травми, несумісні з життям. Родина покійного дала згоду на забір органів, щоб врятувати чужі життя. Було вилучено серце, печінку, нирки.

"Серце і печінку успішно трансплантовано у Львівській лікарні швидкої допомоги. Нирка трансплантована в урологічному відділенні ОКЛ 31-річному жителю м. Львова, оскільки у донора рідкісна 4 група крові, і у пацієнтів із Івано-Франківщини, що знаходяться із цією групою крові на обліку, під час проведення дослідження виявлено несумісність між донором і реципієнтом, що унеможливило проведення трансплантації нирки", - повідомила Світлана Онищук.

Нагадаємо, раніше у Львові медики вперше в Україні здійснили операцію із трансплантації серця 13-річному хлопчикові. Крім того, було проведено операцію пересадки легень 56-річному львів’янину. Також у Києві успішно пересадили серце 12-річній дівчинці.

Новини України: у Києві 12-річній дівчинці зі складною патологією пересадили серце

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