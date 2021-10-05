Рекордна кількість госпіталізованих: у Львові черги із швидких перед лікарнею для хворих на COVID-19 (фото)

Рекордна кількість госпіталізованих: у Львові черги із швидких перед лікарнею для хворих на COVID-19 (фото)

У львівську лікарню за день госпіталізували рекордну кількість хворих коронавірусом.

У Львові перед приміщенням ковід-відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги утворилась черга із швидких, якими госпіталізують хворих на COVID-19.

Про це у Facebook написала речниця лікарні Христина Каспшишак.

"За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією - 81 особа. Станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих - 1", - написала Христина Каспшишак.

Відзначимо, що коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 5 вересня, демонструє зростання. За вчорашню добу в області підтверджено 592 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 284.

Схожі черги із швидких перед цією ж лікарнею були в квітні 2021 року. Тоді у Львові також було багато інфікованих коронавірусом.

Коронавірус в Україні: у МОЗ розглядають можливість масової вакцинації підлітків

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання