Реанімували 15 хвилин: у Єгипті під час відпочинку ледь не загинув медик з Львова, його врятували колеги

Лікар зі Львова 5 хвилин пробув під водою.

У Єгипті на узбережжі Червоного моря ледь не потонув лікар з Львова. Його врятували та 15 хвилин реанімували колеги, з якими потерпілий відпочивав.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Відомо, що на відпочинок поїхав медик з Військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби України, що у Львові, його колега із цього ж лікувального закладу та лікар із Львівської обласної лікарні.

Під час відпочинку на морі один і львівських медиків зачепився за трос та не міг самостійно вибратись. Чоловік орієнтовно 5 хвилин був під водою. Його колеги та очевидці за це час намагались врятувати його.

Після того, як чоловіка витягнули на поверхню, він був непритомним. Його колеги із Львова орієнтовно 15 хвилин намагались реанімувати потерпілого, проте він уже не подавав ознак життя. Львівські медики попри все не здавались та продовжували рятувати чоловіка. Коли ж він почав дихати, то приїхала швидка та забрала чоловіка у місцеву лікарню, де його підключили до апарата ШВЛ.

"Він знаходився у медикаментозному сні та був під’єднаний до апарату ШВЛ, але, звісно, від того нам стало на душі ще легше. Вирішили залишитися «на контролі» ситуації до вечора, а переконавшись, що стан пацієнта залишається стабільним, але він ще не прийшов до тями, вирушили на ночівлю до готелю. Вранці ми утрьох одразу вирушили до шпиталю. Нас чекали гарні новини – Максима від’єднали від апарату ШВЛ і він був при свідомості! Але про те, що повернувся з того світу нічого не пам’ятав", - розповів один із львівських медиків, який був у Єгипті, Ігор Манкевич.

Нагадаємо, у Єгипті двох українців засудили до 25 років позбавлення волі.

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