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Ракетний удар по Львову: з’явилося відео перших хвилин з місця трагедії

Ракетний удар по Львову: з’явилося відео перших хвилин з місця трагедії

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
109
Час на прочитання
1 хв
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Ракетний удар по Львову: з’явилося відео перших хвилин з місця трагедії

Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео перших хвилин після ракетного удару по Львову / Фото: скриншот з відео

У зруйнованому російськими ракетами будинку загинуло 6 людей.

Пізно увечері в четвер, 6 липня, Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео перших хвилин після ракетного удару по Львову.

На опублікованих кадрах поліцейські та рятувальники надають допомогу постраждалим мешканцям житлового будинку.

З-під завалів дістають поранених, а також допомагають людям безпечно покинути зруйновані помешкання.

Станом на 23:30 було відомо, що в результаті російського удару ракетами по Львову загинуло 6 людей.  У Львові оголосили дводенну жалобу.

У міській раді пообіцяли відновити пошкоджений російською ракетою будинок. 

У Львівській ОВА кажуть, що по місту влучило три ракети "Калібр", сім вдалось збити.

Ракетний удар по Львову: з’явилося відео перших хвилин з місця трагедії

Ракетний удар по Львову: з’явилося відео перших хвилин з місця трагедії

Нагадаємо, російська терористична армія у ніч проти 6 липня завдала масованого ракетного удару по Львову. Одна із ворожих ракет вдарила по житловому будинку.

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Дата публікації
Перегляди
109
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