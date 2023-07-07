Ракетний удар по Львову: з’явилося відео перших хвилин з місця трагедії

У зруйнованому російськими ракетами будинку загинуло 6 людей.
Пізно увечері в четвер, 6 липня, Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео перших хвилин після ракетного удару по Львову.
На опублікованих кадрах поліцейські та рятувальники надають допомогу постраждалим мешканцям житлового будинку.
З-під завалів дістають поранених, а також допомагають людям безпечно покинути зруйновані помешкання.
Станом на 23:30 було відомо, що в результаті російського удару ракетами по Львову загинуло 6 людей. У Львові оголосили дводенну жалобу.
У міській раді пообіцяли відновити пошкоджений російською ракетою будинок.
У Львівській ОВА кажуть, що по місту влучило три ракети "Калібр", сім вдалось збити.
Нагадаємо, російська терористична армія у ніч проти 6 липня завдала масованого ракетного удару по Львову. Одна із ворожих ракет вдарила по житловому будинку.
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