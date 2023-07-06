Ракетний удар по Львову: в ОВА розповіли про загиблих

Серед жертв є мати та донька.

Внаслідок ракетних ударів по Львову, яких російська армія завдала вночі 6 липня, загинуло четверо людей. Це три жінки та один чоловік.

Інформацію про загиблих оприлюднив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Вночі від російської ракети у Львові загинули:

Анастасія, 32 роки

Мирослава, 60 років, мама Анастасії

Михайло, 35 років

Ірина, 63 роки

"Попередні дані були записані зі свідчень сусідів. Прошу вибачення за неточність", - наголосив голова ОВА.

До слова, раніше Козицький повідомляв, що серед жертв атаки армії РФ була 21-річна жінка та 95-річна пенсіонерка.

Нагадаємо, вночі 6 липня російські війська атакували Львів ракетами "Калібр". У місті оголошено дводенну жалобу за загиблими внаслідок удару армії РФ.

Андрій Садовий розповів про наслідки ударів "Калібрами" по Львову. З його слів, нічні удари по цивільній інфраструктурі найбільш масштабні від початку повномасштабної війни. Сума завданих збитків сягає десятків мільйонів гривень.

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