Ракетний удар по Львову: у ЗСУ розповіли про головну небезпеку "Калібрів"

Вночі проти четверга, 6 липня, російські окупаційні війська атакували Львів ракетами. Росіяни запускали по місту "Калібри" з моря. Цей тип ракет небезпечний для усіх регіонів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

У Львові в результаті російського обстрілу зафіксовано влучання в один з будинків. Попередньо відомо про чотири жертви та десятки поранених.

За її словами, ракета "Калібр" може подолати 2,5 тис. км. Тому небезпечна для всієї України.

"З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки (як руйнування у Львові - Ред.) можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття. Уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо: навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити до укриття обов'язково, в якій би частині України ви не перебували", - наголосила Гуменюк.

Вночі Росія задіяла під час масованої атаки щонайменше шість ракетоносіїв із загальним залпом у 36 ракет. Три з яких надводні, а три – підводні.

Ракетний удар по Львову

Під час нічної повітряної тривоги стало відомо, що вибухи пролунали у Львові: у західних регіонах працює ППО. Влада області та міста підтвердила атаку по обласному центрі.

Спочатку було відомом про трьох жертв удару ворога. Втім, зранку в МВС поінформували, що кількість загиблих зросла до чотирьох. Попередньо, травмовано - дев'ять мешканців міста. Втім, під завалами ще залишаються люди.

За словами львівського мера Андрія Садового, нічна атака по Львову стала найбільшою від початку війни. Міський голова каже, що "ситуація надзвичайно складна". Зокрема, пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, школу та гуртожитки місцевого вишу.

Читайте також: