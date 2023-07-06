Ракетний удар по Львову: у місті оголошено дводенну жалобу

У Львові оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по місту вночі 6 липня. Наразі відомо, про чотирьох жертв атаки.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Оголошуємо у Львові дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Вічна пам’ять", - наголосив львівський мер.

До слова, наразі підтверджено загибель чотирьох осіб, серед яких 21-річна дівчина та 95-річна жінка. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди.

Нагадаємо, Андрій Садовий розповів про наслідки ударів "Калібрами" по Львову. Удари по цивільній інфраструктурі міста стали найбільш масштабними від початку повномасштабної війни. Сума завданих збитків сягає десятків мільйонів гривень.

Також Садовий розповів, що буде з пошкодженими будинками. За його словами, пошкоджені понад 30 будинків, понад 250 квартир і близько 10 гуртожитків. Два будинки, які зазнали найбільшого ураження, є пам’ятками архітектури місцевого значення.

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