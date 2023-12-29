Ракетний удар по Львову: сталося влучання у житловий будинок

Під час ракетної атаки по Львову зранку 29 грудня, попередньо, сталося влучання у житловий будинок. Є постраждалі.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, водному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно, займання виникло через падіння уламків ракети.

Тим часом міський голова Андрій Садовий наголошує, що інформація про влучання у будинок і пожежу в навчальному закладі уточнюється.

