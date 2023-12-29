Росіяни вдарили ракетами по Львову: з'явилися фото та відео наслідків

Пошкоджено і будинки, і навчальні заклади.

У п'ятницю, 29 грудня, російська окупаційна армія атакувала ракетами Львів. З'явилися фото наслідків удару по місту.

Світлини опублікував міський голова Львова Андрій Садовий.

"Наслідки ракетної атаки на Львів. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні львівського мера.

Наслідки ракетного удару по Львову 29 грудня. / Фото: facebook/Андрій Садовий

За словами Садового, є постраждалі. На місці працюють оперативні служби.

Наслідки ракетного удару по Львову 29 грудня. / Фото: facebook/Андрій Садовий

Згодом міський голова повідомив, що внаслідок атаки по місту пошкоджено три школи та дитячий садок.

Наслідки ракетного удару по Львову.

Тим часом голова Львівської ОВА Максим Козицький показав житловий квартал, що постраждав від вибухової хвилі. Внаслідок атаки сталися руйнування.

РФ вдарила ракетами по Львову: відео наслідків

Як повідомлялося, під час ранкової повітряної тривоги у Львові сталося влучання у житловий будинок. Також в одному з ліцеїв міста почалася пожежа.

Також внаслідок ракетного удару по будинку загинула одна людина. Вісім людей поранено.

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