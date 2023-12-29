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Росіяни вдарили ракетами по Львову: з'явилися фото та відео наслідків

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Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вдарили ракетами по Львову: з'явилися фото та відео наслідків

Наслідки ракетного удару по Львову. / Фото: facebook/Андрій Садовий

Пошкоджено і будинки, і навчальні заклади.

У п'ятницю, 29 грудня, російська окупаційна армія атакувала ракетами Львів. З'явилися фото наслідків удару по місту.

Світлини опублікував міський голова Львова Андрій Садовий. 

"Наслідки ракетної атаки на Львів. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні львівського мера. 

Наслідки ракетного удару по Львову 29 грудня. / © facebook/Андрій Садовий
Наслідки ракетного удару по Львову 29 грудня. / Фото: facebook/Андрій Садовий

За словами Садового, є постраждалі. На місці працюють оперативні служби.

Наслідки ракетного удару по Львову 29 грудня. / © facebook/Андрій Садовий
Наслідки ракетного удару по Львову 29 грудня. / Фото: facebook/Андрій Садовий

Згодом міський голова повідомив, що внаслідок атаки по місту пошкоджено три школи та дитячий садок.

Наслідки ракетного удару по Львову. / ©
Наслідки ракетного удару по Львову.

Тим часом голова Львівської ОВА Максим Козицький показав житловий квартал, що постраждав від вибухової хвилі. Внаслідок атаки сталися руйнування. 

РФ вдарила ракетами по Львову: відео наслідків 

РФ вдарила ракетами по Львову: відео наслідків 

Як повідомлялося, під час ранкової повітряної тривоги у Львові сталося влучання у житловий будинок. Також в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. 

Також внаслідок ракетного удару по будинку загинула одна людина. Вісім людей поранено. 

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Дата публікації
Перегляди
6318
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