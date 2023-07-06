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Ракетний удар по Львову: Росія заявила, що в обстріляному будинку були "танки Challenger та 800 воїнів"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1870
Час на прочитання
2 хв
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Ракетний удар по Львову: Росія заявила, що в обстріляному будинку були "танки Challenger та 800 воїнів"

Фото з місця ракетної атаки по Львову 6 липня / Фото: Нацполіція України

Окупаційне Міноборони цинічно прокоментувало ракетний удар по житловому будинку у Львові.

Російське окупаційне Міноборони цинічно прокоментувало ракетний удар по житлових будинках у Львові. Мовляв, там була "знищена західна бронетехніка та іноземні найманці". 

Про це пишуть російські пропагандисти. 

Окупанти заявили, що вдарили по житловому будинку у Львові "високоточною зброєю". У житлових спорудах на думку відомства Шойгу, перебували "воїни ЗСУ, іноземні найманці та західна бронетехніка". 

"Усі призначені об'єкти вражені, стратегічним резервам противника завдано істотної шкоди", - заявили окупанти. 

Згодом пропагандисти додали, що на "території військової академії вони знищили танки Challenger" та казарми, в яких було "800 іноземців та воїнів ЗСУ". 

Ракетний обстріл Львова: що відомо 

Російська терористична армія у ніч проти 6 липня 10 ракетами "Калібр" атакувала Львів. 7 ворожих цілей вдалось збити. Інші пошкодили об'єкт критичної інфраструктури та влучили у житловий будинок. 

Наразі відомо, що через терористичну атаку Росії загинуло 5 людей, ще 40 осіб отримали поранення. 

Також руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Також пошкоджена одна підстанція у Львові, тому 150 абонентів були без електропостачання.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1870
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