Ракетний удар по Львову: під завалами знайшли тіло ще однієї жінки

Російська терористична армія у ніч проти 6 липня завдала ракетного удару по Львову. Станом на 22:16 під завалами знайшли тіло ще однієї жінки.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ОВА повідомив, що наразі рятувальники розібрали уже 70% завалів та знайшли тіло жінки.

"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Це жінка. Співчуття рідним і близьким загиблої. Уже розібрали 70% руйнувань. Служби будуть працювати впродовж усієї ночі", - написав Козицький.

Таким чином кількість загиблих у Львові зросла до 6 людей. Ще 40 осіб постраждало.

Ракетний удар по Львову: що відомо

Російська терористична армія у ніч проти 6 липня випустила по Львівській області 10 ракет "Калібр", з яких 7 - вдалось збити. Одна із ворожих цілей вдарила по житловому будинку, недалеко він центру міста.

Загалом у Львові руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Також пошкоджена одна підстанція у Львові, тому 150 абонентів були без електропостачання.

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