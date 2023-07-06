Ракетний удар по Львову: під завалами знайшли тіло ще однієї жінки

Розбір завалів триває.
Російська терористична армія у ніч проти 6 липня завдала ракетного удару по Львову. Станом на 22:16 під завалами знайшли тіло ще однієї жінки.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Голова ОВА повідомив, що наразі рятувальники розібрали уже 70% завалів та знайшли тіло жінки.
"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Це жінка. Співчуття рідним і близьким загиблої. Уже розібрали 70% руйнувань. Служби будуть працювати впродовж усієї ночі", - написав Козицький.
Таким чином кількість загиблих у Львові зросла до 6 людей. Ще 40 осіб постраждало.
Ракетний удар по Львову: що відомо
Російська терористична армія у ніч проти 6 липня випустила по Львівській області 10 ракет "Калібр", з яких 7 - вдалось збити. Одна із ворожих цілей вдарила по житловому будинку, недалеко він центру міста.
Загалом у Львові руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Також пошкоджена одна підстанція у Львові, тому 150 абонентів були без електропостачання.
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