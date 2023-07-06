Ракетний удар по Львову: під завалами знайшли тіло ще однієї людини, кількість потерпілих зросла

У Львові з під-завалів житлового будинку, в який влучила російська ракета дістали тіло ще однієї людини. Також зросла кількість потерпілих. Станом на зараз відомо про 5 загиблих та 40 поранених.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький та МВС України.

У Львові з-під завалів житлового будинку дістали тіло ще однієї жінки.

"На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - написав голова Львівської ОВА.

У МВС повідомили, що кількість потерпілих зросла до 40 осіб, було врятовано 7 людей.

"Роботи тривають. Вивезено 130 м. куб. уламків будівельних конструкцій. Розгорнуто 6 наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги. Психологами ДСНС надано допомогу 178 особам", - повідомили в МВС.

Ракетний удар по Львову: що відомо

У ніч проти 6 липня російська терористична армія завдала ракетного удару по Львову. Під час ракетної атаки на Львів вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

Одна із ворожих цілей потрапила у житловий будинок, в якому на той час спали люди. Було зруйновано частину будівлі. Також постраждав об'єкт критичної інфраструктури.

Також руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Також пошкоджена одна підстанція у Львові, тому 150 абонентів залишаються без електропостачання.

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