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Ракетний удар по Львову: кількість загиблих зросла

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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1183
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Ракетний удар по Львову: кількість загиблих зросла

Наслідки удару по житловому будинку у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

Надзвичайники продовжують розбирати завали будинку.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову зросла до 7 людей. З-під завалів будинку дістали тіло ще однієї жінки. 

Про це інформує голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Сім загиблих. Під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, виявили тіло ще однієї жінки", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня росіяни здійснили найстрашнішу ракетну атаку на місто Лева за час війни РФ в Україні. Окупанти випустили по регіону 10 ракет "Калібр", 7 із яких збили сили ППО.

Одна ворожа ракета вдарила по житловому будинку неподалік центру міста. Загалом пошкоджено 30 будинків, більше 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа та підстанція. 

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Дата публікації
Перегляди
1183
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