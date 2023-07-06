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Ракетний удар по Львову: кількість загиблих зросла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ракетний удар по Львову: кількість загиблих зросла

Вночі проти 6 липня Росія атакувала ракетами Львів. / Фото: МВС

Рятувальна операція у місті триває.

Внаслідок російського ракетного обстрілу по Львову зросла кількість загиблих. Станом на 07:-00 відомо про чотирьох загиблих. Травмовано - дев'ять. Під завалами ще залишаються люди.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. 

Наразі на місці атаки триває пошуково-рятувальна операція. Співробітники ДСНС врятували сім осіб, а евакуювали - 64.   

Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під’їздах.

"Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомог", - наголосили в міністерстві. 

Нагадаємо, загарбники вночі атакували ЛьвівПерші вибухи пролунали близько 02:30. Протягом наступних 40 хвилин місто Лева почуло ще серію вибухів. Подекуди сталися перебої зі світлом та мобільним зв'язком. 

Мер міста Андрій Садовий каже, що нічна атака по Львову стала найбільшою від початку війни. Зокрема, в обласному центрі великі руйнації у житлових приміщеннях, офісах, пошкоджено школу, гуртожитки Львівської політехніки. 

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Дата публікації
Перегляди
9653
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