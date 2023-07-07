Ракетний удар по Львову: кількість загиблих знову зросла

Кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки по Львову зросла до 9 осіб.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову зросла вже до 9 людей.

Про це повідомляє МВС.

"Львів. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 9 осіб. Ще 42 особи отримали поранення (з них три дитини)", – йдеться в повідомленні.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Львову. Це найстрашніша ракетна атака на Львів за час війни РФ в Україні. Окупанти випустили по регіону 10 ракет "Калібр", 7 із яких збили сили ППО.

Одна ворожа ракета вдарила по житловому будинку неподалік центру міста. Загалом пошкоджено 30 будинків, більше 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа та підстанція.

Пізніше у Мережі з’явилося відео перших хвилин з місця трагедії.

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