Ракетний удар по Львівщині: в ОВА розповіли, чи відновили електропостачання після обстрілів

Енергетикам вже вдалося завершити ремонтні ремонтні роботи після влучання в електропідстанцію на Львівщині.

У четвер, 29 грудня, росіяни випустили по Львівщині 6 ракет, 4 з них збили сили ППО. Є попадання в електропідстанцію.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Внаслідок російської атаки на Львівщину жертв немає.

Енергетикам вже вдалося завершити ремонтні ремонтні роботи після влучання в електропідстанцію на Львівщині.

"Станом на цю мить у Львівській області електроенергію подають відповідно до графіка погодинних відключень. Ремонтні роботи, пов'язані з пошкодженнями після ракетних ударів, енергетики уже завершили", - поінформував Козицький.

Ракетний обстріл Львівщини 29 грудня

29 грудня у Львівській області окупанти двічі влучили в електропідстанцію, внаслідок чого виникли проблеми із електропостачанням. Складна ситуація була у Львові та частині Яворівського району. Без електроенергії залишилися 282 населені пункти, з яких 76 - частково.

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