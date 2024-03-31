Ракетний удар по Львівщині: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого

На Львівщині вже відомо про щонайменше двох загиблих.

У неділю, 31 березня, російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині крилатими ракетами. Внаслідок атаки загинули дві людини – під час пошукових робіт знайшли тіло ще одного чоловіка.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

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"На жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка. Щирі співчуття рідним", — написав Козицький.

Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Нагадаємо, надранок 31 березня окупанти вчинили комбіновану атаку по Україні. Вони випустили і дрони, і ракети. Про всі подробиці атаки читайте у новині.

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