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Ракетний удар по будинку у Львові: загинула одна людина

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ракетний удар по будинку у Львові: загинула одна людина

Львів. / Фото: УНІАН

Кілька людей отримали травми.

Внаслідок ракетного удару по Львову у п'ятницю, 29 грудня, загинула одна людина. Крім того, троє осіб отримали поранення.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

"Львів. Житловий будинок на вулиці Хоткевича. Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених", - наголосив голова ОВА.

Міський голова Андрій Садовий підтвердив інформацію про жертву ракетного удару. Станом на 09:30 відомо, що вісім людей поранено. 

За словами Козицького, всі потерпілі - у стані середньої важкості. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею. Він наголосив, що на момент ракетної атаки люди перебували у домівках.

Як повідомлялося, зранку під час повітряної тривоги у Львові сталися потужні вибухи. Спочатку їх було щонайменше чотири. після короткого затишшя знову було чутно вибухи.

Місцева влада повідомила, що сталося влучання у житловий будинок. Також в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. 

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Перегляди
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