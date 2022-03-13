Ракетний обстріл полігону: у львівському госпіталі просять про допомогу для поранених військових

Внаслідок обстрілу полігону загинули 35 військових, ще 134 бійці - травмовані.
До львівського військового госпіталю доправляють українських військовослужбовців, які отримали поранення різного ступеня важкості внаслідок авіаударів по Міжнародному центру миротворчості та безпеки.
Про це сьогодні, 13 березня, повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації і оприлюднила список необхідного:
- Апарати зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки) – (100 шт.).
- Насос для вакуумної терапії ран (20 шт.).
- Комплект витратних матеріалів для вакуумної терапії ран (200 шт.).
- Коагулятор електро-хірургічний (2 шт.).
- Дриль ортопедичний (1шт.).
- Укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових (50 тис. шт.).
У кого є можливість допомогти, прохання контактувати: +380979858669
Фінансово підтримати поранених бійців, які перебуватимуть у Львівському госпіталі можна:
БФ "Фундація підтримки медицини для військових"
ЄДРПОУ 43005599
ПриватБанк
Код Банку-одержувача ЄДРПОУ банку 1436057, код банку 325321
Рахунок UA073052990000026002021006136
Картка 5169 3305 1877 5280
КredoBanк
Код банку 325365
Рахунок UA463253650000000260050005063
Призначення - Добровільна благодійна пожертва
Нагадаємо, у ніч проти 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області. Внаслідок авіаударів загинули 35 людей, ще 134 військових з різним ступенем ураження перебувають у шпиталях.