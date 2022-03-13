Ракетний обстріл полігону: у львівському госпіталі просять про допомогу для поранених військових

Ракетний обстріл полігону: у львівському госпіталі просять про допомогу для поранених військових

Внаслідок обстрілу полігону загинули 35 військових, ще 134 бійці - травмовані.

До львівського військового госпіталю доправляють українських військовослужбовців, які отримали поранення різного ступеня важкості внаслідок авіаударів по Міжнародному центру миротворчості та безпеки.

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Про це сьогодні, 13 березня, повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації і оприлюднила список необхідного:

Апарати зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки) – (100 шт.).

Насос для вакуумної терапії ран (20 шт.).

Комплект витратних матеріалів для вакуумної терапії ран (200 шт.).

Коагулятор електро-хірургічний (2 шт.).

Дриль ортопедичний (1шт.).

Укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових (50 тис. шт.).

У кого є можливість допомогти, прохання контактувати: +380979858669

Фінансово підтримати поранених бійців, які перебуватимуть у Львівському госпіталі можна:

БФ "Фундація підтримки медицини для військових"

ЄДРПОУ 43005599

ПриватБанк

Код Банку-одержувача ЄДРПОУ банку 1436057, код банку 325321

Рахунок UA073052990000026002021006136

Картка 5169 3305 1877 5280

КredoBanк

Код банку 325365

Рахунок UA463253650000000260050005063

Призначення - Добровільна благодійна пожертва

Нагадаємо, у ніч проти 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області. Внаслідок авіаударів загинули 35 людей, ще 134 військових з різним ступенем ураження перебувають у шпиталях.