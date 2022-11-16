Ракетний обстріл Львівщини: у ДСНС розповіли подробиці та показали фото з місць ударів

Після ракетних обстрілів на Львівщині спалахнули пожежі.

Російські терористи у вівторок, 15 листопада, обстріляли три енергетичні об'єкти у Львівській області.

Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

Львівські рятувальники виїжджали на місця ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктуру регіону. Там після обстрілів спалахнули масштабні пожежі. Ці місця зазнали критичних ушкоджень.

"До ліквідації займань було залучено 29 одиниць спецтехніки та понад 160 чоловік особового складу, які оперативно ліквідували займання", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України у Львівській області

Фото: ДСНС України у Львівській області

Фото: ДСНС України у Львівській області

Масований ракетний обстріл Львівщини

Російські терористи у вівторок, 15 листопада, втретє масовано обстріляли енергетичну інфраструктуру України. По Львівщині окупанти випустили 13 ракет, більшість з яких вдалось збити. Станом на ранок, 16 листопада, 90% жителів області повернули електрику.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що після ракетних ударів РФ по об‘єктах критичної інфраструктури Львівщини на повне відновлення енергооб’єктів регіону знадобиться 8-12 місяців.

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