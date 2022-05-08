Ракетні удари по Львову: від початку війни у місті загинуло сім осіб

Ракетні удари по Львову: від початку війни у місті загинуло сім осіб

Ві початку війни, 24 лютого, російська армія не одноразова обстрілювала Львівщину та обласний центр Львів.

За понад два місяці повтомасштабного вторгнення держави-окупантки у Львові загинуло сім осіб. Крім того, 13 містян отримали поранення.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, пише "24 канал".

За його словами, остання атака, яка сталася 3 травня, була складною для інфраструктури. Адже частина міста, у якій є кілька медичних закладів, опинилася без світла. Крім того, були певні проблеми із відключенням водопостачання. На щастя, проблеми вдалося швидко вирішити.

Очільник Львова наголосив: місто заздалегідь готувалося до ракетних ударів. Тому є можливість постачати воду до обласного центру без використання електроенергії. Саме тому як тільки росіяни вдарили по електропідстанції, увімкнулася резервна система, а у лікарнях перейшли на автоматичне живлення.

Наразі є невеликі проблеми з тяговими підстанціями, які живлять залізниці. Однак енергетики активно вирішують цю ситуацію.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову 3 травня були пошкоджені три електричні підстанції. За інформацією очільника Львівської області Максима Козицького, ракетні удари завдали стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 або ж Ту-160. Росіяни випустили шість ракет по області, дві збила ППО.

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