Ракетні удари по Львову: під час бомбардування пошкоджено вікна в школі

Ракетні удари по Львову: під час бомбардування пошкоджено вікна в школі

Постраждалих під час ракетних обстрілів міста немає.

Російські окупанти 26 березня ракетами обстріляли Львів. Через це місту завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Також через дії загарбників пошкоджено вікна в одній із шкіл міста.

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Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"У одній зі шкіл поблизу місця авіаудару ударною хвилею розбиті вікна. Постраждалих немає", - повідомив Садовий.

Нагадаємо, у Львові внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала.

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