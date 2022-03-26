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Ракетні удари по Львову: під час бомбардування пошкоджено вікна в школі

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Ракетні удари по Львову: під час бомбардування пошкоджено вікна в школі

Скриншот з відео

Постраждалих під час ракетних обстрілів міста немає.

Російські окупанти 26 березня ракетами обстріляли Львів. Через це місту завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Також через дії загарбників пошкоджено вікна в одній із шкіл міста. 

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

"У одній зі шкіл поблизу місця авіаудару ударною хвилею розбиті вікна. Постраждалих немає", - повідомив Садовий. 

Нагадаємо, у Львові внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала.

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