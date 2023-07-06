Ракетна атака по Львову: зафіксовані руйнування понад 250 квартир та 14 гуртожитків

Внаслідок російської атаки у Львові вибито десятки тисяч вікон та дверей. Козицький наголосив, що таких пошкоджень у місті під час війни ще не було.

У Львові внаслідок ракетного удару 6 липня пошкоджені понад 30 будинків, понад 250 квартир і близько 10 гуртожитків.

Про це очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив на брифінгу.

"Є руйнування на даний час більше 30 будинків і більше 250 квартир, більше 50 автомобілів, близько 10 гуртожитків, де можна розміщати внутрішньо переміщених осіб і студентів. Постраждали два вищих навчальних заклади, будинок дитини, санаторна школа. Десятки тисяч вибитих вікон, дверей. Такого пошкодження в нас ще не було", – наголосив голова ОВА.

Він додав, що зруйнована також одна з підстанцій, тож наразі близько 150 абонентів перебувають без електропостачання.

"До кінця дня ми все зробимо, щоб силами державної служби з надзвичайних ситуацій розібрати всі завали, і намагатися врятувати всіх людей", – запевнив Козицький.

Ракетний удар по Львову 6 липня

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