Ракетна атака по Львову: з'явилося відео з першими хвилинами після удару

На кадрах зафіксовано, як надзвичайники з поліцейськими рятують постраждалих.

Перші хвилини після нічого ракетного удару по Львову 6 липня були зняті на відео та опубліковані в Мережі.

Відповідним роликом поділився керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

На викладеному відео, знятому майже одразу після російської атаки, зафіксовані руйнування, уламки пошкоджених будинків та розтрощені автомобілі.

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Показана також рятувальна операція, яку проводять надзвичайники разом із поліцейськими. Зокрема, вони транспортують на ношах поранених місцевих мешканців.

"Одразу після удару російської ракети по цивільних у Львові… Станом на зараз відомо про 4 загиблих та 34 постраждалих у Львові", – підписав відео Єрмак.

Ракетна атака по Львову: відео з першими хвилинами після удару

Що відомо про ракетну атаку по Львову 6 липня

Російські загарбники атакували Львів у ніч проти 6 липня ракетами "Калібр". Спершу повідомлялося, що загарбники влучили в житловий будинок (зруйновані квартири на двох поверхах) та об’єкт критичної інфраструктури.

Однак згодом в ОВА уточнили, що пошкоджені понад 30 будинків, понад 250 квартир, понад 50 авто і близько 10 гуртожитків. Вибиті десятки тисяч вікон та дверей. Уламки збитих ракет також завдали руйнувань у Львівському та Золочівському районах області.

Силам ППО вдалося збити на Львівщині сім із десяти випущених ворогом ракет "Калібр".

Наразі відомо про чотирьох загиблих та 34 постраждалих.

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