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Ракетна атака по Львову: з'явилося відео з першими хвилинами після удару

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1917
Час на прочитання
2 хв
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Ракетна атака по Львову: з'явилося відео з першими хвилинами після удару

Наслідки ракетного удару по Львову 6 липня / Фото: ДСНС України, голова МВС Ігор Клименко

На кадрах зафіксовано, як надзвичайники з поліцейськими рятують постраждалих.

Перші хвилини після нічого ракетного удару по Львову 6 липня були зняті на відео та опубліковані в Мережі.

Відповідним роликом поділився керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

На викладеному відео, знятому майже одразу після російської атаки, зафіксовані руйнування, уламки пошкоджених будинків та розтрощені автомобілі.

Показана також рятувальна операція, яку проводять надзвичайники разом із поліцейськими. Зокрема, вони транспортують на ношах поранених місцевих мешканців.

"Одразу після удару російської ракети по цивільних у Львові… Станом на зараз відомо про 4 загиблих та 34 постраждалих у Львові", – підписав відео Єрмак.

Ракетна атака по Львову: відео з першими хвилинами після удару 

Ракетна атака по Львову: відео з першими хвилинами після удару 

Що відомо про ракетну атаку по Львову 6 липня

Російські загарбники атакували Львів у ніч проти 6 липня ракетами "Калібр". Спершу повідомлялося, що загарбники влучили в житловий будинок (зруйновані квартири на двох поверхах) та об’єкт критичної інфраструктури.

Однак згодом в ОВА уточнили, що пошкоджені понад 30 будинків, понад 250 квартир, понад 50 авто і близько 10 гуртожитків. Вибиті десятки тисяч вікон та дверей. Уламки збитих ракет також завдали руйнувань у Львівському та Золочівському районах області.

Силам ППО вдалося збити на Львівщині сім із десяти випущених ворогом ракет "Калібр".

Наразі відомо про чотирьох загиблих та 34 постраждалих.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1917
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